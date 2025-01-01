Разыгрываем призы к фильму «День слепого Валентина»

Меню
Дата окончания викторины: 10 февраля 2022 10:30
Романтическая комедия скоро в кино!

3 февраля в прокат выйдет фильм «День слепого Валентина» с Максимом Виторганом и Марком Богатыревым в главных ролях.

В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – футболку и стакан.

Победителей определит наш робот 10 февраля.

Победители:

superkir***@yandex.ru lenafe***@gmail.com zhuravleff.s***@yandex.ru

Викторина окончена
