Разыгрываем призы к фильму «День слепого Валентина»

3 февраля в прокат выйдет фильм «День слепого Валентина» с Максимом Виторганом и Марком Богатыревым в главных ролях.

В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – футболку и стакан.

Победителей определит наш робот 10 февраля.

Победители:

superkir***@yandex.ru lenafe***@gmail.com zhuravleff.s***@yandex.ru