Разыгрываем призы к фильму «День слепого Валентина»
Романтическая комедия скоро в кино!
3 февраля в прокат выйдет фильм «День слепого Валентина» с Максимом Виторганом и Марком Богатыревым в главных ролях.
В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда...
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – футболку и стакан.
Победителей определит наш робот 10 февраля.
Победители:
superkir***@yandex.ru lenafe***@gmail.com zhuravleff.s***@yandex.ru
Викторина окончена