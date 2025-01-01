Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Мажоры на мели»

Разыгрываем призы к фильму «Мажоры на мели»

Дата окончания викторины: 20 декабря 2021 10:00
Разыгрываем призы к фильму «Мажоры на мели»

Не пропустите в кино искромётную французскую комедию.

9 декабря в прокат выйдет фильм «Мажоры на мели».

Миллиардер устал от капризов собственных детей и решает преподать им урок. Он объявляет им, что стал банкротом. Теперь избалованным подросткам придётся делать то, что они никогда не делали: пойти работать, научиться любить и ценить жизнь.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор с символикой фильма – сумка-шоппер и домашние тапочки.

Разыгрываем призы к фильму «Мажоры на мели»

Победителей определит наш робот 20 декабря.

Победители:

red_sun2***mail.ru

stmeb***@mail.ru

Викторина окончена
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше