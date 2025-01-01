Разыгрываем призы к фильму «Мажоры на мели»

9 декабря в прокат выйдет фильм «Мажоры на мели».

Миллиардер устал от капризов собственных детей и решает преподать им урок. Он объявляет им, что стал банкротом. Теперь избалованным подросткам придётся делать то, что они никогда не делали: пойти работать, научиться любить и ценить жизнь.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор с символикой фильма – сумка-шоппер и домашние тапочки.

Победителей определит наш робот 20 декабря.

Победители:

red_sun2***mail.ru

stmeb***@mail.ru