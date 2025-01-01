Разыгрываем призы к фильму «Мажоры на мели»
Не пропустите в кино искромётную французскую комедию.
9 декабря в прокат выйдет фильм «Мажоры на мели».
Миллиардер устал от капризов собственных детей и решает преподать им урок. Он объявляет им, что стал банкротом. Теперь избалованным подросткам придётся делать то, что они никогда не делали: пойти работать, научиться любить и ценить жизнь.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор с символикой фильма – сумка-шоппер и домашние тапочки.
Победителей определит наш робот 20 декабря.
Победители:
red_sun2***mail.ru
stmeb***@mail.ru
Викторина окончена