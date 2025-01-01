Разыгрываем призы к мультфильму «Кощей. Начало»

Меню
Дата окончания викторины: 10 ноября 2021 11:42
Приключения молодого воина Кощея в волшебном мире скоро на экранах!

28 октября в прокат выйдет семейный анимационный фильм «Кощей. Начало».

История приключений молодого воина Кощея в волшебном мире. Герой прибывает в столицу княжества в поисках безжалостного монстра — Белого призрака. Когда-то Кощей поклялся отомстить за гибель близких и уничтожить чудовище. В столице Кощей встречает юную волшебницу — циркачку Мэй. Волею случая они оказываются в Дикоземье, где им предстоит пережить ряд приключений, преодолеть многочисленные испытания, спасти мир и доказать, что настоящая любовь — бессмертна.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 10 ноября.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

tsornanasta***@yandex.ru; ms.krestik19882***@mail.ru; nachomut***@gmail.com

Викторина окончена
