Разыгрываем билеты на показ мультфильма «Мы - монстры! 2» в Санкт-Петербурге

Дата окончания викторины: 25 октября 2021 10:23
Новые приключения самой «монстрической» семейки!

25 октября в 18.00 в киноцентре «Великан Парк» пройдет третий показ киноклуба Киноафиши. Зрители смогут увидеть мультфильм «Мы - монстры! 2» за 3 дня до российской премьеры.

Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама - вампир, папа - Франкенштейн и их дети – непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ!

Победителей определит наш робот 25 октября.

