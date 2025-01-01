Разыгрываем призы к фильму «Не время умирать»
25-ый эпизод «бондианы» уже в кино!
7 октября в прокат выйдет долгожданный новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи, Бонд не может ему отказать. Новая миссия изменит все: станет ли таинственный злодей самым опасным противником агента 007?
