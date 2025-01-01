Меню
Дата окончания викторины: 15 октября 2021 10:00
Разыгрываем призы к фильму «Не время умирать»

25-ый эпизод «бондианы» уже в кино!

7 октября в прокат выйдет долгожданный новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи, Бонд не может ему отказать. Новая миссия изменит все: станет ли таинственный злодей самым опасным противником агента 007?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Разыгрываем призы к фильму «Не время умирать»

Победителей определит наш робот 15 октября.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

martusev***@mail.ru che_po_***@yandex.ru smetanin-igo***@mail.ru sweety_kut***@gmail.com

