Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Суперзвезда»

Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Суперзвезда»

Дата окончания викторины: 4 октября 2021 10:06
Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Суперзвезда»

Не пропустите второй показ киноклуба Киноафиши!

5 октября в киноцентре «Великан Парк» состоится премьера комедийной драмы «Суперзвезда» с Леей Сейду в главной роли.

Франс де Мёр — телеведущая и репортер. Её популярность настолько велика, что героиню останавливают для селфи везде: от парижского кафе до зоны боевых действий. После того, как девушка попадает в дорожно-транспортное происшествие, она увольняется с работы и оказывается в швейцарском спа-салоне. Там ей удается поставить жизнь на паузу.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ «Суперзвезды»!

Победителей определит наш робот 4 октября.

Победители:

respiro***@yandex.ru 9533718***@rambler.ru ku2***@yandex.ru cool.albina***@yandex.ru vitalik_aiv2***@mail.ru

spoch-***@mail.ru wss-2***@yandex.ru yozik***@yandex.ru

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Викторина окончена
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше