Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Суперзвезда»

5 октября в киноцентре «Великан Парк» состоится премьера комедийной драмы «Суперзвезда» с Леей Сейду в главной роли.

Франс де Мёр — телеведущая и репортер. Её популярность настолько велика, что героиню останавливают для селфи везде: от парижского кафе до зоны боевых действий. После того, как девушка попадает в дорожно-транспортное происшествие, она увольняется с работы и оказывается в швейцарском спа-салоне. Там ей удается поставить жизнь на паузу.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ «Суперзвезды»!

Победителей определит наш робот 4 октября.

Победители:

respiro***@yandex.ru 9533718***@rambler.ru ku2***@yandex.ru cool.albina***@yandex.ru vitalik_aiv2***@mail.ru

spoch-***@mail.ru wss-2***@yandex.ru yozik***@yandex.ru

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.