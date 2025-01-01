Разыгрываем книгу Айзека Азимова «Академия»

Не пропустите сериал по мотивам фантастического бестселлера!

24 сентября на стрим-сервисе Apple+ стартует сериал «Основание»/ Foundation, снятый по циклу произведений Айзека Азимова.

В далёком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу «Академия» от издательства «Эксмо», легшую в основу сериала.

Победителей определит наш робот 29 сентября

Победители:

motovnik***@inbox.ru; kuma***@mail.ru