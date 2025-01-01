Викторина к фильму «Гуляй, Вася!» от Синема Парк

Меню
Дата окончания викторины: 8 февраля 2017 12:00
16 февраля в прокат выходит комедия «Гуляй, Вася!»

Комедийная лента расскажет непростую историю парня по имени Митя. Совершенно случайно он оказывается обручён с девушкой, которой и не собирался делать предложение. Но довольный отец невесты уже назначил дату свадьбы. И это ещё не главная проблема, ведь у Мити в его родном городе есть жена, которая совершенно не хочет давать развод. Тут ещё оказывается, что не только у главного героя есть свои секреты, и распутать этот клубок случайностей и чужих тайн будет нелегко.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте два билета на показ фильма, который состоится 9 февраля в 19-00 в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга» в Санкт-Петербурге.

Викторина окончена
