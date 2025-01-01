Разыгрываем билеты на первый показ Киноклуба Киноафиши!
Триллер с Оскаром Айзеком о заядлом игроке в покер.
20 сентября в кинотеатре «Великан парк» состоится премьерный показ нового фильма Пола Шредера «Холодный расчет».
Главное в покере — сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперёд. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ!
Обращаем ваше внимание, что фильм будет транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Победителей определит наш робот 19 сентября.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победители:
skywriter***@yandex.ru awc***@yandex.ru black_lady***@mail.ru