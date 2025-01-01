Разыгрываем билеты на первый показ Киноклуба Киноафиши!  

20 сентября в кинотеатре «Великан парк» состоится премьерный показ нового фильма Пола Шредера «Холодный расчет».

Главное в покере — сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперёд. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ!

Обращаем ваше внимание, что фильм будет транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Победителей определит наш робот 19 сентября.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

skywriter***@yandex.ru awc***@yandex.ru black_lady***@mail.ru