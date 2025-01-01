Разыгрываем призы к фильму «Махнемся телами»
Не пропусти французскую комедию в кино!
23 сентября в прокат выходит «недетская» комедия «Махнемся телами»!
Муж не понимает жену? Конфликт с детьми? Хочется, чтобы тебя услышали и встали на твое место? Бойтесь своих желаний. В этой семейке все поменялись местами, включая бабушку.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку и настольную игру.
Победителей определит наш робот 28 сентября.
Викторина только для жителей РФ.
Победители:
kvasova_pt***@yandex.ru
all_about_ma***@mail.ru
Викторина окончена