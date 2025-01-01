Разыгрываем билеты на премьерный показ сериала «Контакт» в Санкт-Петербурге

8 сентября в 16:00 в киноцентре «Ленфильм» состоится премьерный показ первых серий нового проекта видеосервиса PREMIER «Контакт».

По сюжету девочка-подросток Юля не слушается отца, у неё проблемы и в школе, и дома. Её отец (Павел Майков) – инспектор по делам несовершеннолетних, и дочь для него – самый трудный из подростков. Тогда он отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться во «ВКонтакте» с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте 2 парных билета на премьерный показ.

Победителей определит наш робот 7 сентября.

Победители:

avroig2***@gmail.com 9533718***@rambler.ru