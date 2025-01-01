Меню
Разыгрываем приз к премьере сериала «Сверхъестественное» на ТВ-3

Дата окончания викторины: 13 августа 2021 10:00
Любимый сериал миллионов покажут по ТВ!

2 августа в 20.20 на канале ТВ-3 стартует показ мистического шоу «Сверхъестественное».

Сэм и Дин, братья Винчестеры, самые известные охотники на нечисть, колесят по Соединенным Штатам на Шевроле Импала 1967 года и сражаются с порождениями зла. Но что они будут делать, когда сам ад явится за ними?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальный приз – подушку с изображением Дина Винчестера.

Победителя определит наш робот 13 августа.

Викторина только для жителей РФ.

Победитель:

lilho***@bk.ru

Викторина окончена
