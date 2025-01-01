Викторина к фильму «Притяжение» от WDSSPR

В прокат выходит долгожданное творение Федора Бондарчука о вторжении внеземных цивилизаций в московский район Чертаново - «Притяжение».

«…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…»

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга.