Смотрите романтическую комедию «Я создан для тебя» и выиграйте сертификат в рестопаб Jager

5 августа в прокат вышел ромком «Я создан для тебя».

Альма — человек науки. Том — не человек вовсе. Чтобы получить финансирование для своего исследования, Альма соглашается принять участие в необычном эксперименте: в течение трёх недель с ней будет жить Том — робот, воплощающий в себе и своей внешности представления женщин об идеальном мужчине. Его алгоритмы тщательно просчитывают каждое действие, способное осчастливить любую, однако Альма не так проста и предсказуема. За эти дни каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат на 3000 рублей в немецкий рестопаб Jager.

Победителя определит наш робот 16 августа.

Победитель:

from***@mail.ru