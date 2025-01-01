Меню
Смотрите фильм «Круиз по джунглям» и выигрывайте уникальные призы

Дата окончания викторины: 30 сентября 2021 14:28
Один из самых ожидаемых фильмов лета уже в кино!

29 июля в прокат выходит семейный приключенческий фильм Disney с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант.

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое, согласно преданиям южноамериканских индейских племен, обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Викторина только для жителей РФ.

Победителей определит наш робот 15 октября.

Победители:

majoa***@yandex.ru; khristina_rim***@mail.ru; karlovdimo***@mail.ru; mr.ga***@yandex.ru

Викторина окончена
