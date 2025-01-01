Смотрите «Круэллу» и выигрывайте духи Bouge

Самая модная злодейка оценила бы французский парфюм по достоинству.

К премьере нового фильма Disney «Круэлла» о талантливом модельере, в последствии ставшей известной злодейкой в «101 далматинце», мы разыгрываем ароматы элитного бренда Bouge. Духи, конечно же, являются неотъемлемой частью мира моды. Парфюм способен дополнить любой образ, добавив в него нежность, изысканность или дерзость.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте один из популярных ароматов Bouge.

Победителей определит наш робот 22 июня.

Победители:

nadya-luka.na***@yandex.ru sweta***@bk.ru

Об ароматах:

Bouge – новая парфюмерная роскошь. Изысканный дизайн в стиле поп-арт в сочетании с технологиями и канонами парфюмерного искусства.