Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Смотрите «Круэллу» и выигрывайте духи Bouge

Смотрите «Круэллу» и выигрывайте духи Bouge

Дата окончания викторины: 22 июня 2021 10:06
Смотрите «Круэллу» и выигрывайте духи Bouge

Самая модная злодейка оценила бы французский парфюм по достоинству.

К премьере нового фильма Disney «Круэлла» о талантливом модельере, в последствии ставшей известной злодейкой в «101 далматинце», мы разыгрываем ароматы элитного бренда Bouge. Духи, конечно же, являются неотъемлемой частью мира моды. Парфюм способен дополнить любой образ, добавив в него нежность, изысканность или дерзость.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте один из популярных ароматов Bouge.

Смотрите «Круэллу» и выигрывайте духи Bouge

Победителей определит наш робот 22 июня.

Победители:

nadya-luka.na***@yandex.ru sweta***@bk.ru

Об ароматах:

Bouge – новая парфюмерная роскошь. Изысканный дизайн в стиле поп-арт в сочетании с технологиями и канонами парфюмерного искусства.

Викторина окончена
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше