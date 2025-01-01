Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Круэлла»

Дата окончания викторины: 6 июля 2021 10:09
История о самой модной бунтарке Disney уже в кино!

3 июня в прокат вышла криминальная комедия «Круэлла» с Эммой Стоун в главнй роли.

Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 6 июля.

Победители:

annvi***@mail.ru st_bbo***@yandex.ru gorbunov_nick***@mail.ru prosto_0_***@rambler.ru amber***@mail.ru tartila1***@yandex.ru

Викторина окончена
