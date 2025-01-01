Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Архипелаг» в Санкт-Петербурге
Не пропустите масштабную историческую драму с Андреем Мерзликиным!
9 июня на открытой киностудии «ЛЕНДОК» в Санкт-Петербурге пройдет премьерный показ фильма Алексея Тельнова «Архипелаг».
Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру!
Фильм представят режиссёры Алексей Тельнов, Михаил Малахов (мл.), актёры Марина Петренко и Евгений Лямин.
Победителей определит наш робот 8 июня.
Победители:
awc***@yandex.ru sid***@yandex.ru
Викторина окончена