Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Архипелаг» в Санкт-Петербурге

Не пропустите масштабную историческую драму с Андреем Мерзликиным!

9 июня на открытой киностудии «ЛЕНДОК» в Санкт-Петербурге пройдет премьерный показ фильма Алексея Тельнова «Архипелаг».

Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру!

Фильм представят режиссёры Алексей Тельнов, Михаил Малахов (мл.), актёры Марина Петренко и Евгений Лямин.

Победителей определит наш робот 8 июня.

Победители:

awc***@yandex.ru sid***@yandex.ru