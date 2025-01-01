Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Архипелаг» в Санкт-Петербурге

Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Архипелаг» в Санкт-Петербурге

Дата окончания викторины: 8 июня 2021 11:18
Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Архипелаг» в Санкт-Петербурге

Не пропустите масштабную историческую драму с Андреем Мерзликиным!

9 июня на открытой киностудии «ЛЕНДОК» в Санкт-Петербурге пройдет премьерный показ фильма Алексея Тельнова «Архипелаг».

Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру!

Фильм представят режиссёры Алексей Тельнов, Михаил Малахов (мл.), актёры Марина Петренко и Евгений Лямин.

Победителей определит наш робот 8 июня.

Победители:

awc***@yandex.ru sid***@yandex.ru

Викторина окончена
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше