Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Игра на выживание» в Москве и Санкт-Петербурге
Посмотрите первыми трагикомический триллер!
12 июня в 16.00 сети кинотеатров «Формула Кино» и «Синема парк» состоится премьера фильма «Игра на выживание».
Владелец техасского автосалона решает разыграть внедорожник среди двадцатки избранных. Безобидное шоу с живой музыкой и бесплатной выпивкой оборачивается нешуточным испытанием для его участников. Среди претендентов – молодой отец семейства Кайл, стремящийся всеми силами упрочить свои жизненные позиции. Он должен продержаться до конца, несмотря на нечеловеческую усталость и козни соперников…
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на 2 лица на премьерный показ «Игры на выживание» в Санкт-Петербурге или Москве.
Детали показов:
Москва, Формула Кино Европа, 12 июня, 16.00
Санкт-Петербург, Формула Кино Галерея, 12 июня, 16.00
Билеты на премьеру также можно приобрести здесь.
Победителей определит наш робот 11 июня.
Победители:
irinaya.1***@mail.ru ku2***@yandex.ru