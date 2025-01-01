Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Игра на выживание» в Москве и Санкт-Петербурге

12 июня в 16.00 сети кинотеатров «Формула Кино» и «Синема парк» состоится премьера фильма «Игра на выживание».

Владелец техасского автосалона решает разыграть внедорожник среди двадцатки избранных. Безобидное шоу с живой музыкой и бесплатной выпивкой оборачивается нешуточным испытанием для его участников. Среди претендентов – молодой отец семейства Кайл, стремящийся всеми силами упрочить свои жизненные позиции. Он должен продержаться до конца, несмотря на нечеловеческую усталость и козни соперников…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на 2 лица на премьерный показ «Игры на выживание» в Санкт-Петербурге или Москве.

Детали показов:

Москва, Формула Кино Европа, 12 июня, 16.00

Санкт-Петербург, Формула Кино Галерея, 12 июня, 16.00

Билеты на премьеру также можно приобрести здесь.

Победителей определит наш робот 11 июня.

Победители:

irinaya.1***@mail.ru ku2***@yandex.ru