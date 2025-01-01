Разыгрываем билеты на показ фильма «В винном отражении»

27 мая в прокат выходит комедийная драма Виталия Музыченко «В винном отражении».

Французский полицейский, виноградарь из Грузии, пара молодых актеров в Лондоне, итальянский священник — четыре истории перемен в людях через призму напитка, сопровождающего человеческие страсти восемь тысяч лет.

Правильно ответьте на вопросы викторины и получите два билета с открытой датой на сеанс фильма в один из кинотеатров – Каро Октябрь (Москва) и Каро Лиговъ (Санкт-Петербург).

Победителей определит наш робот 27 мая.

Победители:

