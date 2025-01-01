Меню
Разыгрываем билеты на показ фильма «В винном отражении»

Дата окончания викторины: 27 мая 2021 10:51
Разыгрываем билеты на показ фильма «В винном отражении»

Трогательные истории людей, показанные через призму древнего напитка.

27 мая в прокат выходит комедийная драма Виталия Музыченко «В винном отражении».

Французский полицейский, виноградарь из Грузии, пара молодых актеров в Лондоне, итальянский священник — четыре истории перемен в людях через призму напитка, сопровождающего человеческие страсти восемь тысяч лет.

Правильно ответьте на вопросы викторины и получите два билета с открытой датой на сеанс фильма в один из кинотеатров – Каро Октябрь (Москва) и Каро Лиговъ (Санкт-Петербург).

Победителей определит наш робот 27 мая.

Победители:

Natalia-63***@mail.ru vikana***@mail.ru petrden4***@yandex.ru we***@yandex.ru

Викторина окончена
