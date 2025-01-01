Разыгрываем билеты на показ фильма «Архипелаг» в рамках ММКФ-2021
Посмотрите историческую драму на 2 месяца раньше официального выхода в прокат!
27 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля в Центральном доме кино (Васильевская ул., 13, Большой зал) состоится премьера масштабной исторической драмы «Архипелаг».
Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара.
Ленту представят режиссеры Алексей Тельнов и Михаил Малахов (мл.), актеры Андрей Мерзликин, Дмитрий Паламарчук, Марина Петренко.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета!
Детали показа:
Сбор гостей: 15.00
Начало показа: 16.00
Победителя определит наш робот 27 апреля.
Победитель:
Milanatoc***@gmail.com
В широкий прокат по России «Архипелаг» выйдет 10 июня.