Разыгрываем билеты на показ фильма «Архипелаг» в рамках ММКФ-2021

Посмотрите историческую драму на 2 месяца раньше официального выхода в прокат!

27 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля в Центральном доме кино (Васильевская ул., 13, Большой зал) состоится премьера масштабной исторической драмы «Архипелаг».

Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара.

Ленту представят режиссеры Алексей Тельнов и Михаил Малахов (мл.), актеры Андрей Мерзликин, Дмитрий Паламарчук, Марина Петренко.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета!

Детали показа:

Сбор гостей: 15.00

Начало показа: 16.00

Победителя определит наш робот 27 апреля.

Победитель:

Milanatoc***@gmail.com

В широкий прокат по России «Архипелаг» выйдет 10 июня.