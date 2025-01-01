Меню
Выиграй билеты на ночной показ сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» в Петербурге

Дата окончания викторины: 22 апреля 2021 11:00
Выиграй билеты на ночной показ сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» в Петербурге

Показ приурочен к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 7-летию выхода сериала. 

В ночь с 24 на 25 апреля, с 22.00 до 07.00 в кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге состоится закрытый показ сериала «Чернобыль: Зона отчуждения», где пятеро подростков пытаются спасти мир от уже случившейся глобальной катастрофы.

В минувшие выходные поклонники культового телевизионного сериала смогли посмотреть его в эфире телеканала ТВ-3. А тем, кто не успел примкнуть к тв-экранам предоставляется уникальная возможность - посетить кинотеатр вместе с друзьями и обсудить впечатления с единомышленниками.

Правильно ответьте на вопросы викторины и получите 2 билета на закрытый ночной показ сериала.

Победителей определит наш робот 23 апреля.

Победители:

sid***@yandex.ru m.sje***@yandex.ru 9112442***@rambler.ru

