Выиграй билеты на ночной показ сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» в Петербурге
Показ приурочен к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 7-летию выхода сериала.
В ночь с 24 на 25 апреля, с 22.00 до 07.00 в кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге состоится закрытый показ сериала «Чернобыль: Зона отчуждения», где пятеро подростков пытаются спасти мир от уже случившейся глобальной катастрофы.
В минувшие выходные поклонники культового телевизионного сериала смогли посмотреть его в эфире телеканала ТВ-3. А тем, кто не успел примкнуть к тв-экранам предоставляется уникальная возможность - посетить кинотеатр вместе с друзьями и обсудить впечатления с единомышленниками.
Правильно ответьте на вопросы викторины и получите 2 билета на закрытый ночной показ сериала.
Победителей определит наш робот 23 апреля.
Победители:
sid***@yandex.ru m.sje***@yandex.ru 9112442***@rambler.ru