Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на показ фильма «Проект: Время назад» в Санкт-Петербурге

Разыгрываем билеты на показ фильма «Проект: Время назад» в Санкт-Петербурге

Дата окончания викторины: 12 апреля 2021 11:03
Разыгрываем билеты на показ фильма «Проект: Время назад» в Санкт-Петербурге

Посмотрите раньше всех фантастическую картину о перемещении во времени!

13 апреля в 19.00 в кинолофте «Москва» состоится предпремьерный показ фантастического триллера с элементами комедии «Проект: Время назад».

В результате эксперимента, который пошел не по плану, группа студентов-кинематографистов оказывается в прошлом.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета!

Победителей определит наш робот 12 апреля.

Победители:

Noparadi***@yandex.ru

mari.konk***@inbox.ru

sergogo***@mail.ru

Викторина окончена
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше