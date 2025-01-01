Разыгрываем приз к фильму «Гениальное ограбление»
Пока весь мир смотрит футбол, они грабят банк!
15 апреля в прокат выходит криминальный триллер «Гениальное ограбление» с Фамке Янссен и Фредди Хаймором в главных ролях.
Юный гений Том вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего 90 минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие – мозг.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футбольный мяч!
Победителя определит наш робот 19 апреля.
Победитель:
morskoykotik2***@mail.ru
Викторина окончена