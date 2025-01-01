Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем приз к фильму «Гениальное ограбление»

Разыгрываем приз к фильму «Гениальное ограбление»

Дата окончания викторины: 19 апреля 2021 09:37
Разыгрываем приз к фильму «Гениальное ограбление»

Пока весь мир смотрит футбол, они грабят банк!

15 апреля в прокат выходит криминальный триллер «Гениальное ограбление» с Фамке Янссен и Фредди Хаймором в главных ролях.

Юный гений Том вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего 90 минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие – мозг.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футбольный мяч!

Победителя определит наш робот 19 апреля.

Победитель:

morskoykotik2***@mail.ru

Разыгрываем приз к фильму «Гениальное ограбление»
Викторина окончена
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше