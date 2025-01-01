Меню
Разыгрываем билеты на предпремьерный показ фильма «Уроки фарси» в Санкт-Петербурге

Дата окончания викторины: 2 апреля 2021 10:41
Посмотрите новую ленту Вадима Перельмана раньше всех!

3 апреля в 16.00 в кинотеатре Формула Кино Галерея состоится предпремьерный показ военной драмы «Уроки фарси».

Действие фильма происходит в оккупированной Европе 1942 года. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса – для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает его от расстрела, но Жиль пока не представляет, какую цену ему придется заплатить за это спасение. Немецкие солдаты приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает уехать в Иран и открыть там ресторан, как только закончится война. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на фарси. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха – еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру!

Победителей определит наш робот 2 апреля.

В широкий прокат «Уроки фарси» выйдут 8 апреля.

