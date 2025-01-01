Разыгрываем сувениры к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» и сертификаты в «Теремок»

1 апреля в широкий прокат выйдет фантастический экшн «Майор Гром: Чумной доктор».

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…

В рамках поддержки российского кино «Теремок» проводит совместную акцию с фильмом «Майор Гром: Чумной доктор», снятым по культовому комиксу издательства Bubble Comics. Правильно ответьте на вопросы викторины и получите шанс выиграть классные призы!

1 место - первый набор сувениров + промокоды в "Теремок" на 3 000 рублей

2 место - второй набор сувениров + промокоды в "Теремок" на 2 000 рублей

3 место - набор комиксов + промокоды в "Теремок" на 1 000 рублей.

Победителей определит наш робот 5 апреля.

Напоминаем, что «Теремок» также проводит розыгрыш билетов на фильм «Майор Гром: Чумной доктор». Участвовать в розыгрыше могут все, кто в течение срока действия акции купит в «Теремке» блины Двойной с ветчиной и сыром или Цезарь (с кетчупом или томатным соусом) с использованием программы лояльности. Для этого необходимо быть пользователем мобильного приложения «Ключи от Теремка» и назвать кассиру перед покупкой код из приложения.

Победители:

novay***@yandex.ru lilho***@bk.ru red_sun2***@mail.ru