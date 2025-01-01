Разыгрываем призы к мультфильму «Айнбо. Сердце Амазонии»

18 марта в прокат выходит красочная семейная анимация «Айнбо. Сердце Амазонии».

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, наша героиня, дочь вождя, тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор сувениров с символикой мультфильма: блокнот, наклейки, сумка для обуви и бутылка для воды.

Победителей определит наш робот 29 марта.

Победители:

valentina7***@gmail.com cool.albina***@yandex.ru allfirs***@mail.ru mara-sergee***@ya.ru rino_gri***@gmail.com