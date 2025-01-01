Разыгрываем призы к мультфильму «Ганзель, Гретель и агентство магии»

18 марта в прокат выйдет семейный приключенческий мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии».

Гретель - одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века – загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель – известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут помочь найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте брендированную сумку для обуви и набор для выращивания кристалла.

Победителей определит наш робот 22 марта.

Победители:

asm1***@yandex.ru

dil_el***@rambler.ru