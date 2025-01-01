Разыгрываем призы к фильму «Рашн Юг»

4 марта в прокат выходит романтическая комедия «Рашн Юг» с Семеном Трескуновым и Стасей Милославской в главных ролях.

Красавица и спортсменка Ксюша из города Лазурного на Черном море, как и многие девушки, мечтала найти своего принца. Но принц нашел ее сам. Только не один, а сразу три! Горячий полицейский, самоуверенный моряк и простодушный студент из Воронежа одновременно добиваются сердца Ксюши. В конце концов, вокруг нее начинается настоящая война женихов, и ей нужно делать выбор. Но сердце красавицы все время подсказывает ей разное.

