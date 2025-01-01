Разыгрываем книгу «Золотая империя» Шеннон А. Чакраборти от издательства fanzon

Меню
Дата окончания викторины: 15 марта 2021 10:15
Стрим-сервис Netflix уже приступил к экранизации первого романа трилогии «Латунный город».

Издательство fanzon выпустило финал фэнтезийной «Трилогии Дэвабада», вдохновленной арабской мифологией, - «Золотая империя».

Дэвабад пал. Город лишился своей магии. У власти тиран, который не может сдержать собственных демонов. Нари и Али скрываются в Каире среди обычных людей, но полны решимости вернуться и спасти своих близких. Они понимают, что для того, чтобы изменить мир, им, возможно, придется сражаться с теми, кого они когда-то любили… и встать на защиту тех, кому они когда-то причинили боль. Финал "Трилогии Дэвабада" - возвращение в магический мир джиннов.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте новый бестселлер.

Победителей определит наш робот 15 марта.

Победители:

kuma***@mail.ru jane-lit***@bk.ru

Викторина окончена
