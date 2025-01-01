Разыгрываем призы к мультфильму «Пончары. Глобальное закругление»

Меню
Дата окончания викторины: 5 марта 2021 07:58
Анимационное приключение уже в кино!

11 февраля в прокат вышел семейный мультфильм «Пончары. Глобальное закругление».

Пончары – милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары – музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё в новинку и всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма – блокнот, наклейки и игрушку-антистресс.

Победителей определит наш робот 5 марта.

Победители:

plyushk***@mail.ru

kostromina_o***@yandex.ru

