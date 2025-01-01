Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на мультфильм «Норм и несокрушимые: Семейные каникулы» и билеты в спортивно-развлекательный комплекс «Энергия высоты»

Дата окончания викторины: 20 февраля 2021 11:37
Посмотрите анимационное приключение раньше всех!

21 февраля в 12.00 в кинотеатре «Формула Кино Жемчужина» пройдет специальный показ мультфильма «Норм и несокрушимые: Семейные каникулы».

Властитель Арктики Норм все свое время уделяет общественным делам. У него множество забот, связанных с организацией фестиваля ледяных скульптур. А ему ужасно хочется проводить время в кругу семьи, дурачиться и играть в снежки с детьми. Но большая беда грозит всему королевству – кто-то похищает его корону. Следы таинственного злоумышленника ведут в экзотический Харбин. Втайне от всех Норм пускается в погоню, прихватив с собой домочадцев. Только так, под видом увлекательных каникул, он сможет выполнить секретную миссию и провести время с любимой семьей.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ мультфильма или два билета «ВСЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ TURBO» (Верёвочный парк все уровни, батуты, прыжок с крыла настоящего самолёта, троллей, детский скалодром - весь день без ограничений) в парк развлечений «Энергия высоты».

Победителей определит наш робот 20 февраля.

Если не сомневаетесь в своей удачи, билеты можно приобрести здесь.

Победители:

Happy***@yandex.ru smoo***@mail.ru

Викторина окончена
