Разыгрываем призы к фильму «Конек-Горбунок»

18 февраля в прокат выйдет семейное фэнтези «Конек-Горбунок» с Антоном Шагиным в главной роли.

Иван - не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник - Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 24 февраля.

Победители:

katyaua2***@mail.ru sbunc***@gmail.com eva_korole4***@mail.ru