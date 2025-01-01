Меню
Дата окончания викторины: 5 февраля 2021 17:13
Смотри сериал «Отпуск» с 1 февраля в 20:00 на ТНТ, отвечай на вопросы и выиграй промокод!

1 февраля в 20.00 ТНТ начинает показ сериала «Отпуск» — семейной комедии о том, с каким размахом россияне отдыхают на курортах Краснодарского края. Это идеальная комедия для холодных зимних дней, когда каждый житель России мечтает поскорее оказаться у теплого моря и окунуться в беззаботную курортную жизнь.

ТНТ совместно с сервисом доставки еды «Готово» запустил «Южное меню». Это 13 позиций, которые традиционно можно встретить на отечественных курортах. Разыгрываем 2 промокода на бесплатный заказ в «Готово». «Южное меню» доступно в Петербурге с 28 января по 11 февраля. Сейчас в городе работают 15 кухонь. Проверить зону доставки можно на сайте сервиса.

Победители:

red_ha***@mail.ru

krole4k9***@yandex.ru

Викторина окончена
