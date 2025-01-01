Меню
Разыгрываем призы к фильму «Охотник на монстров»

Дата окончания викторины: 8 февраля 2021 15:59
Не пропустите захватывающее приключение в мире монстров!

28 января в прокат вышел фильм «Охотник на монстров» с Милой Йовович и Тони Джа в главных ролях.

Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте брендированную шапку.

Победителей определит наш робот 8 февраля.

Победители:

olg_***@mail.ru angell***@mail.ru

mlevic***@mail.ru

katyaua2***@mail.ru

Викторина окончена
