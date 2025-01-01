Разыгрываем приз к фильму «Стендап под прикрытием»

4 февраля в прокат выйдет фильм «Стендап под прикрытием» с Валентиной Мазуниной и Кириллом Нагиевым в главных ролях.

Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стенд-ап комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте караоке-микрофон.

Победителя определит наш робот 10 февраля.

Победитель:

juravu4k***@mail.ru