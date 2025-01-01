Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем книги от издательства «Бомбора»

Разыгрываем книги от издательства «Бомбора»

Дата окончания викторины: 9 февраля 2021 10:23
Разыгрываем книги от издательства «Бомбора»

Узнайте, как создавались киношедевры!

Киноафиша.Инфо и издательство «Бомбора» запускают совместный конкурс.

На кону шесть интереснейших книг:

- «Волшебные миры Хаяо Миядзаки»

- «Гарри Поттер. Косая аллея. Путеводитель по самой известной улице магического мира»

- «Как снимают блокбастеры Тарантино, Скорсезе, Спилберг. Инструменты и раскадровки работ лучших режиссёров»

- «That will never work. История создания Netflix, рассказанная ее основателем»

- «Книга Ситхов и Путь Джедая. Полное руководство по управлению Силой»

- «Битва за прокат. Как легендарные франшизы убивают оригинальность в Голливуде»

Правильно ответьте на вопросы викторины и получите шанс выиграть один из бестселлеров и стать ближе к увлекательному миру кино.

Победителей определит наш робот 9 февраля.

Победители:

seven***@mail.ru

platon_chug***@gmail.com

parafi***@mail.ru

kubik11ru***@yandex.ru

professor***@mail.ru

tanyapronin***@mail.ru

Разыгрываем книги от издательства «Бомбора»

Викторина окончена
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше