Разыгрываем билеты на киноконцерт «Полет над Россией»

Невероятное путешествие по необъятной России — от Калининграда до Камчатки. С высоты птичьего полета зритель увидит вершины Алтая и калмыцкие степи, Эльбрус и ингушские башни-крепости, священные места эвенков и Маньпупунерские столбы, которым 200 миллионов лет. Невиданные зрелища в формате 4K: северное сияние и извержение вулканов, соляные степи и ледяные пустыни, водопады и опасные зыбучие пески. Вместе с международной командой создателей зритель попадет в самые потаенные уголки дикой природы, куда до сих пор не ступала нога человека.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ.

Победителя определит наш робот 4 декабря.

Победитель:

tatiana.tyuri***@gmail.com