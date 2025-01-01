Разыгрываем бестселлеры Ширли Джексон от издательства АСТ

Меню
Дата окончания викторины: 14 декабря 2020 10:17
Триллер «Ширли», основанный на биографии известной писательницы, в кино с 3 декабря!

В широкий прокат выходит психологическая драма «Ширли» с Элизабет Мосс в главной роли. Остросюжетная лента Жозефин Декер расскажет о создании одного из романов автора.

В поисках вдохновения для написания очередного хоррор-шедевра Ширли Джексон приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которая оказывается втянута в сложную и опасную игру-манипуляцию на грани жизни и смерти.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книги Ширли Джексон – «Призрак дома на холме» и «Мы всегда жили в замке», от издательства АСТ.

Победителей определит наш робот 14 декабря.

Победители:

гnesenn***@inbox.ru kirya***@mail.ru

Викторина окончена
