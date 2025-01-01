Разыгрываем бестселлеры Ширли Джексон от издательства АСТ
Триллер «Ширли», основанный на биографии известной писательницы, в кино с 3 декабря!
В широкий прокат выходит психологическая драма «Ширли» с Элизабет Мосс в главной роли. Остросюжетная лента Жозефин Декер расскажет о создании одного из романов автора.
В поисках вдохновения для написания очередного хоррор-шедевра Ширли Джексон приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которая оказывается втянута в сложную и опасную игру-манипуляцию на грани жизни и смерти.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книги Ширли Джексон – «Призрак дома на холме» и «Мы всегда жили в замке», от издательства АСТ.
Победителей определит наш робот 14 декабря.
Победители:
гnesenn***@inbox.ru kirya***@mail.ru
Викторина окончена