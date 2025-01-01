Разыгрываем призы к фильму «Питер Пэн и Алиса в стране чудес»

Меню
Дата окончания викторины: 7 декабря 2020 09:44
Погрузитесь в мир необычных фантазий!

26 ноября в прокат выйдет драматическое фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» с Анджелиной Джоли и Дэвидом Ойелоуо в главных ролях.

Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз: брендированную бутылку для воды или одну из книг от издательства Эксмо - «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла и «Питер Пэн» Дж. М. Барри.

Победителей определит наш робот 7 декабря.

Победители:

vetal_2***@yandex.ru chuguno***@gmail.com krole4ka1***@mail.ru

Викторина окончена
