Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Клятва» в Москве

Военно-историческая драма «Клятва» расскажет о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете. Из двух влюбленных в нее друзей она сделала выбор в пользу Наума. Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. На их долю выпало много испытаний. Во время немецкой оккупации они спасли большую часть своих пациентов... Фильм основан на реальных событиях.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на 2 лица на премьеру!

Победителя определит наш робот 23 ноября.

Победитель:

anna264***@yandex.ru

Детали показа:

Сбор гостей – 18.00

Начало просмотра – 19.00

После просмотра состоится обсуждение с авторами и главными героями фильма.

В широкий прокат «Клятва» выйдет 26 ноября.