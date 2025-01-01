Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Клятва» в Москве
24 ноября в кинотеатре «Иллюзион» пройдет специальный показ военной драмы «Клятва».
Военно-историческая драма «Клятва» расскажет о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете. Из двух влюбленных в нее друзей она сделала выбор в пользу Наума. Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. На их долю выпало много испытаний. Во время немецкой оккупации они спасли большую часть своих пациентов... Фильм основан на реальных событиях.
Детали показа:
Сбор гостей – 18.00
Начало просмотра – 19.00
После просмотра состоится обсуждение с авторами и главными героями фильма.
В широкий прокат «Клятва» выйдет 26 ноября.