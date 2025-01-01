Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Афера по-голливудски»

17 ноября в шести городах России – Волгограде, Уфе, Оренбурге, Самаре, Казани и Курске, пройдут специальные показы криминальной комедии «Афера по-голливудски».

Макс Барбер – типичный голливудский продюсер, а значит, тот еще аферист. И вот он, наконец, доигрался: крупно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма. Остается лишь добавить побольше сцен с опасными взрывами и головокружительными трюками. Вот только в жизни всё вечно норовит пойти не по сценарию, и убить главного героя не так-то просто. Зато кино получается невероятно зрелищным...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица на премьеру фильма!

Победителей определит наш робот 16 ноября.

Победители:

kira***@bk.ru

larina***@mail.ru

Детали показов:

Волгоград - кинотеатра «Синема 5», 19:30

Уфа - «Синема 5 Акварин», 19:30

Оренбург - «Синема 5 Север», 19:30

Самара - «Синема 5», 19:30

Казань - «Синема 5», 19:00

Курск - «Синема 5», 19:30