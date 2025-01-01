Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Афера по-голливудски»
Посмотрите первыми лучшую авантюрную комедию этого года!
17 ноября в шести городах России – Волгограде, Уфе, Оренбурге, Самаре, Казани и Курске, пройдут специальные показы криминальной комедии «Афера по-голливудски».
Макс Барбер – типичный голливудский продюсер, а значит, тот еще аферист. И вот он, наконец, доигрался: крупно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма. Остается лишь добавить побольше сцен с опасными взрывами и головокружительными трюками. Вот только в жизни всё вечно норовит пойти не по сценарию, и убить главного героя не так-то просто. Зато кино получается невероятно зрелищным...
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица на премьеру фильма!
Победителей определит наш робот 16 ноября.
Победители:
Детали показов:
Волгоград - кинотеатра «Синема 5», 19:30
Уфа - «Синема 5 Акварин», 19:30
Оренбург - «Синема 5 Север», 19:30
Самара - «Синема 5», 19:30
Казань - «Синема 5», 19:00
Курск - «Синема 5», 19:30