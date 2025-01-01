Смотрите фильм «Выбивая долги» и выиграйте сертификат на мужскую стрижку от Chop-Chop

Меню
Дата окончания викторины: 13 ноября 2020 10:11
Криминальный триллер уже в кино!

В прокат вышел новый экшн Дэвида Эйра «Выбивая долги» с Шайа ЛаБафом в главной роли.

Выбивая черный нал с должников, два коллектора перешли дорогу главе наркокартеля, практикующему шаманство. Спровоцировав конфликт между двумя бандами, который может обернуться кровавой бойней, коллекторы поставили под угрозу жизни своих семей.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат на мужскую стрижку от барбершопа Chop-Chop.

Победителей определит наш робот 13 ноября.

Победители:

carman***@inbox.ru

bagirov_mi***@rambler.ru

red_sun2***@mail.ru

Викторина окончена
