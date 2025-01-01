Разыгрываем призы к новому сезону сериала «Мандалорец»
Не пропустите свежий эпизод космического вестерна!
На малые экраны возвращается хит прошлого года «Мандалорец», спин-офф культовых «Звездных войн».
Герой Педро Паскаля и Малыш продолжат свое опасное и захватывающее путешествие! Создатели обещают во втором сезоне расширить историю Мандалорца и добавить несколько других сюжетных линий.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте деревянную картину с малышом Йодой от магазина комиксов EVIL EMPIRE.
Победителей определит наш робот 16 ноября.
Победители:
gazieva_12***@mail.ru
mr_chand***@yandex.ru
Викторина окончена