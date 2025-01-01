Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к новому сезону сериала «Мандалорец»

Разыгрываем призы к новому сезону сериала «Мандалорец»

Дата окончания викторины: 16 ноября 2020 09:54
Разыгрываем призы к новому сезону сериала «Мандалорец»

Не пропустите свежий эпизод космического вестерна!

На малые экраны возвращается хит прошлого года «Мандалорец», спин-офф культовых «Звездных войн».

Герой Педро Паскаля и Малыш продолжат свое опасное и захватывающее путешествие! Создатели обещают во втором сезоне расширить историю Мандалорца и добавить несколько других сюжетных линий.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте деревянную картину с малышом Йодой от магазина комиксов EVIL EMPIRE.

Победителей определит наш робот 16 ноября.

Победители:

gazieva_12***@mail.ru

mr_chand***@yandex.ru

Разыгрываем призы к новому сезону сериала «Мандалорец»
Викторина окончена
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше