Разыгрываем призы к новому сезону сериала «Мандалорец»

На малые экраны возвращается хит прошлого года «Мандалорец», спин-офф культовых «Звездных войн».

Герой Педро Паскаля и Малыш продолжат свое опасное и захватывающее путешествие! Создатели обещают во втором сезоне расширить историю Мандалорца и добавить несколько других сюжетных линий.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте деревянную картину с малышом Йодой от магазина комиксов EVIL EMPIRE.

Победителей определит наш робот 16 ноября.

Победители:

gazieva_12***@mail.ru

mr_chand***@yandex.ru