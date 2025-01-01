Викторина от киностудии Лендок

Оповещения от Киноафиши
Дата окончания викторины: 12 мая 2016 12:00
13 мая в Белом зале киностудии «Лендок» пройдет ставший традиционным киноконцерт. Продолжая исследовать классику немого кино, «Лендок» покажет легендарный немой фильм-катастрофа «Конец света» (Verdens Undergang) Августа Блома снятый в Дании в 1916 году. Зрители увидят картину под музыку экспериментального трио «Зверь нас слышит» (рояль, бас-кларнет, кахон).

Ответьте правильно на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на киноконцерт.

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга.

Викторина окончена
