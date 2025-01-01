Разыгрываем билеты на специальный показ комедии «Парадоксы»

10 октября в 15.00 в кинотеатре «Мираж Синема» ТРК «Европолис» (Санкт-Петербург, Полюстровский просп, д.84) состоится премьерный показ новой комедии «Парадоксы» кинопрокатной компании СБ Фильм. Картину лично представит режиссер и исполнитель главной роли – Гоша Куценко!

Столичные пробки и бесконечная замена плитки на тротуарах, съемки отечественного кино и абсурдные ситуации с артистами, истории из жизни соседей и их собак.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица.

Победителей определит наш робот 9 октября.

Фильм представят: Гоша Куценко, Александр Ронис, Андрей Носков, Александр Андриенко.

Победители:

9533718***@rambler.ru litv1noffvla***@yandex.ru