Разыгрываем билеты на специальный показ комедии «Парадоксы»

Дата окончания викторины: 9 октября 2020 10:16
В широкий прокат фильм выйдет 15 октября!

10 октября в 15.00 в кинотеатре «Мираж Синема» ТРК «Европолис» (Санкт-Петербург, Полюстровский просп, д.84) состоится премьерный показ новой комедии «Парадоксы» кинопрокатной компании СБ Фильм. Картину лично представит режиссер и исполнитель главной роли – Гоша Куценко!

Столичные пробки и бесконечная замена плитки на тротуарах, съемки отечественного кино и абсурдные ситуации с артистами, истории из жизни соседей и их собак.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица.

Победителей определит наш робот 9 октября.

Фильм представят: Гоша Куценко, Александр Ронис, Андрей Носков, Александр Андриенко.

Победители:

9533718***@rambler.ru litv1noffvla***@yandex.ru

Викторина окончена
