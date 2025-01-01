Разыгрываем билеты на показ документального фильма «Вместе поодиночке»

Равит всегда хотела, чтобы у нее были свои дети, но жизнь распорядилась иначе. Все свободное время она посвящает малышам, от которых отказались родители, стараясь делиться своей любовью и заботой везде, где это необходимо. Днем Равит готовит для сотен бездомных в Тель-Авиве, а по вечерам обнимает брошенных детей — без прикосновений и объятий они перестают нормально развиваться и могут даже умереть. Когда ей исполняется 50, она осознает, что не только детям нужны объятия, чтобы выжить.

