Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на показ документального фильма «Вместе поодиночке»

Дата окончания викторины: 25 сентября 2020 13:17
26 сентября в кинотеатре «Пионер» в рамках фестиваля Израильского кино состоится показ фильма «Вместе поодиночке».

Равит всегда хотела, чтобы у нее были свои дети, но жизнь распорядилась иначе. Все свободное время она посвящает малышам, от которых отказались родители, стараясь делиться своей любовью и заботой везде, где это необходимо. Днем Равит готовит для сотен бездомных в Тель-Авиве, а по вечерам обнимает брошенных детей — без прикосновений и объятий они перестают нормально развиваться и могут даже умереть. Когда ей исполняется 50, она осознает, что не только детям нужны объятия, чтобы выжить.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета.

Победителей определит наш робот 25 сентября.

Викторина только для жителей Москвы.

Победитель:

solnyshk***@list.ru
Викторина окончена
