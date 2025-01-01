Разыгрываем книгу Анны Тодд «После. Глава 2»

17 сентября в прокат выйдет сиквел картины «После» – одного из самых коммерчески успешных независимых фильмов 2019 года.

Встреча с Хардином разделила её жизнь на до и после. Молодые и такие разные – от их страсти буквально разлетаются искры. Однако внезапно в жизни девушки появляется новый знакомый, который готов положить к её ногам весь мир…

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте книгу Анны Тодд, легшую в основу романтической франшизы.

Победителей определит наш робот 17 сентября.

Победители:

pepperon***@gmail.com ulia.ul***@gmail.com alias8***@mail.ru