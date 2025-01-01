Разыгрываем призы к мультфильму «Сказки серого волка»

3 сентября в прокат выйдет комедийный семейный мультфильм «Сказки серого волка».

Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор к школе – рюкзак и сумку для сменной обуви.

Победителей определит наш робот 10 сентября.

Победители:

fla***@rambler.ru

pipk***@yandex.ru

m***@yandex.ru