Разыгрываем призы к сериалу «257 причин, чтобы жить»

Разыгрываем призы к сериалу «257 причин, чтобы жить»

Дата окончания викторины: 22 июня 2020 12:22
Разыгрываем призы к сериалу «257 причин, чтобы жить»

Смотрите «257 причин, чтобы жить» с понедельника по четверг в 20:30 на ТНТ.

По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) сумела побороть тяжелое заболевание и теперь она планирует исполнять все свои желания. И в этом ей помогает старенький блокнот, в который она аккуратно записывала все свои мечты, которых набралось целых 256: от «выучить испанский» и «прыгнуть с тарзанки», до «занятий спортом» и «покупки морской свинки». Но самое главное, 257-е желание девушки, как оказалось, было еще впереди.

Правильно ответьте на вопросы викторины, вступите в Телеграм-канал Киноафиши и получите шанс выиграть пазл с постером сериала.

Победителей определит наш робот 22 июня.

Победители:

angelkatr***@rambler.ru awc***@yandex.ru

Викторина окончена
